Ustavni sud Kosova prihvatio zahtev Srpske liste za uvođenje privremene mere u Skupštini

Ustavni sud Kosova, je objavio da jednoglasno odlučio da privremenom merom zabrani sve radnje izabranih poslanika Skupštine Kosova i svaki postupak za formiranje Vlade.

Ta odluka doneta u četvrtak na zahtev Srpske liste koja se žalila na regularnost postupka izbora potpredsednika Skupštine, stupila je danas na snagu i traje do 30. septembra.

Portal Kalxo.com je ranije objavio da je Srpska lista tražila od Ustavnog suda Kosova da se glasanje za potpredsednike Skupštine iz stranaka manjinskih zajednica vrati na početnu tačku, da se sprovede u „paketu“, te da se odredi privremena mera da ne bi počeli da teku rokovi za formiranje Vlade.

(Beta)

