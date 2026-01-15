Ustavni sud poništio rešenja predsednika VST, pa se izbori tužilaca ponavljaju na četiri mesta

Ustavni sud je usvojio svih šest žalbi podnetih na rešenja predsednika Visokog saveta tužilaštva (VST) Branka Stamenkovića zbog čega će se izbori tužilaca poništiti na četiri mesta prvo i ponoviti u roku od osam dana.

Stamenković ja ranije rešenjima odbacio prigovore na izbore za članove VST, a rezultati tih izbora su u javnosti tumačeni kao nepovoljni po vlast.

U odluci koja je objavljena na sajtu Ustavnog suda, piše da je relevantno veće suda utvrdilo da rešenja predsednika VST Stamenkovića ne mogu proizvoditi pravno dejstvo „jer nisu doneta u skladu sa zakonom“.

Prigovore, koje je VST odbacio 26. decembra, podneli su Saša Avramović (Osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu), Ivan Filipović (Osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu), Dušan Milosavljević (Više javno tužilaštvo u Kragujevcu), Jelena Kocić (Osnovno javno tužilaštvo u Nišu), Đorđe Mahovac (Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici) i Edis Arifović (Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru).

Svi oni su u prigovorima naveli da je tokom izbora 23. decembra došlo do povrede izbornog procesa, da izbori nisu bili na propisanim mestima i da je tajnost glasanja potencijalno bila narušena zbog čega su predložili poništenje izbora na pojedinačnim mestima.

Izbori koji će se ponoviti po odluci Ustavnog suda su za viša i osnovna javna tužilaštva kragujevačke i novosadske apelacije.

„Ustavni sud ukazuje da Visoki savet tužilaštva u izvršenju Odluke Ustavnog suda ne obavezuje samo izreka Odluke Suda, već i stavovi izneti u obrazloženju ove odluke“, piše u odluci.

Veliko veće Ustavnog suda koje je odnelo odluku činili su: predsednik Suda Dobrosav Milovanović, predsednik Veća Nikola Banjac, sudije Ranka Vujović, Zoran Lončar, Vladan Petrov, Maja Popović, Mihajlo Rabrenović i Milan Rapajić.

Zakonom o visokom savetu tužilaštva je propisano da to telo odluke donosi većinom od osam glasova, a da se sednice održavaju ako im prisustvuje najmanje osam članova Saveta, te je Ustavni sud utvrdio da nije bilo kvoruma za sednicu koja je uz to trebalo da bude uz fizičko prisustvo članova Saveta.

Potom je predsednik VST, po Poslovniku, odložio sednicu, a zakazao elektronsku sednicu za naredni dan, obrazlažući to hitnošću odlučivanja o prigovorima, jer se VST o njima mora odrediti u roku od 48 sati.

Istom odredbom Poslovnika VST koja to propisuje, predviđeno je da se vanredna sednica može iz razloga hitnosti održati elektronskim putem kada odluka koja je na dnevnom redu ne iziskuje raspravu i uvid u materijal

Iako je na elektronsku poštu, odnosno materijale za sednicu, odgovorilo osam članova Visokog saveta tužilaštva, Ustavni sud je presudio da prigovori na izborne nepravilnosti zahtevaju da organ koji odlučuje o toj potencijalnoj povredi izvrši „potpuno, sveobuhvatno i neposredno uvid u izborni materijal, radi pravilnog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja zakonite odluke“.

„To je neizvodljivo bez održavanja rasprave koja, ne samo prema važećem pravnom okviru nego i prema prirodi stvari, nije moguća drukčije nego neposrednim održavanjem sednice, odnosno održavanjem sednice koja zahteva fizičko prisustvo propisanog broja članova nadležnog organa, nužno neposredno održavanje sednice“, piuše u odluci.

Stoga Ustavni sud smatra da „i sam pokušaj održavanja vanredne sednice elektronskim putem u konkretnom slučaju predstavlja ne samo povredu zakona u proceduralnom smislu, već i povredu izbornih prava u materijalnom smislu podnosilaca prigovora“, navodi se u odluci Ustavnog suda.

Ustavni sud je ukazao i na to da se osporena rešenja ne mogu smatrati odlukama Visokog saveta tužilaštva kao kolegijalnog organa u zakonom i Poslovnikom propisanom postupku.

„Iz obrazloženja pobijanih akata proizlazi da sednica Saveta zakazana za 25. decembar 2025. godine nije započeta zbog nedostatka kvoruma, te da je faktički predsednik Saveta pokušao da je nastavi sazivanjem elektronske sednice, iako za to nisu bili ispunjeni propisani uslovi, naročito imajući u vidu da su predmetne tačke dnevnog reda zahtevale raspravu i razmatranje činjeničnog materijala“.

VST, najviša tužilačka institucija u Srbiji, na vanrednoj sednici održanoj elektronskim putem krajem decembra 2025. godine odbio je prethodno svih šest prigovora koji su pojedinačni tužioci podneli na izborni proces za to telo.

U saopštenju koje je VST naknadno dostavio medijima, navodi se da je, tokom rasprave o prigovorima, osam od 11 članova Saveta dalo svoje izjašnjenje, a da niko od njih „nije glasao za usvajanje ni jednog prigovora“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com