Ustavobranitelji: Kampanja režima protiv Ninića zlokobno liči na onu pred ubistvo Ivanovića

Udruženje Ustavobranitelji ocenilo je da najnovija režimska kampanja targetiranja njihovog člana, advokata Ivana Ninića, liči na onu pre ubistva kosovskog političara Olivera Ivanovića.

„Kampanja ima zlokobnu sličnost sa kampanjom medijske pripreme ubistva Olivera Ivanovića, ali to neće pokolebati ni Ivana ni njegove saborce u borbi protiv zla koje Srbiju razara već više od decenije“, saopštili su Ustavobranitelji.

„Nadležne pozivamo da one koji stoje iza ovih zlokobnih pretnji izvedu pred lice pravde, a državnim i paradržavnim zločincima poručujemo da neće izbeći suočavanje sa pravdom, zatvore, oduzimanje opljačkane imovine i lustraciju“, navelo je udruženje u saopštenju koje su potpisali članovi njegovog Upravnog odbora advokati Čedomir Kokanović i Jovan Rajić.

Oni poručuju da se „svi Ivanovi prijatelji, kolege advokati i celokupna javnost gnušaju laži iznetih o njemu, jer Ivana znaju kao najboljeg među nama – dugogodišnjeg uglednog advokata, beskompromisnog borca protiv korupcije i nepravde i neustrašivog zaštitnika žrtava naprednjačkog mafijaškog kartela“.

Na društvenoj mreži X objavljen je spot kojim se targetira advokat Ninić tako što se optužuje da radi za agenciju CIA i da podržava kosovskog premijera Aljbina Kurtija.

Ninić, branilac u više postupaka protivnika vlasti, najavio je da će podneti prijavu tužilaštvu kako bi ostao pisani trag, ali ne očekuje reakciju.

(Beta)

