Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je danas da je usvojen Nacrt zakona o roditelju - negovatelju.

Kako je navedeno u saopštenju, predloženi nacrt predviđa mesečnu naknadu, kao i uplatu poreza i doprinosa za nezaposlene roditelje koji neposredno brinu o svojoj deci, korisnicima uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć.

„Usvajanjem Nacrta otvara se naredna faza, javna rasprava, tokom koje će stručna i šira javnost imati priliku da iznese svoje predloge i sugestije. Cilj je da konačno zakonsko rešenje bude što kvalitetnije i u potpunosti usmereno na najbolji interes korisnika i njihovih porodica. Ministarstvo će, u saradnji sa svim relevantnim akterima, nastaviti intenzivan rad na unapređenju teksta zakona, sa jasnim ciljem, da se po prvi put na sveobuhvatan i održiv način uredi položaj roditelja – negovatelja u Srbiji“, saopštilo je to ministarstvo.

Ministarstvo je u saopštenju zahvalilo udruženjima roditelja i predstavnicima nadležnih institucija koji su učestvovali u izradi Nacrta u okviru Radne grupe.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com