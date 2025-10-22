Usvojena rezolucija EP o Polarizaciji i povećanoj represiji u Srbiji

Evropski parlament usvojo je danas rezoluciju o „Polarizaciji i povećanoj represiji u Srbiji, godinu dana nakon novosadske tragedije“ kojom se podržava pravo srpskih studenata i građana na mirne proteste, najoštrije osuđuje talas od strane države sponzorisanog nasilja, zastrašivanja i neselektivnih hapšenja i ocenjuje da je srpsko rukovodstvo politički odgovorno za eskalaciju represije, normalizaciju nasilja i slabljenje demokratskih institucija u zemlji.

Rezolucija je usvojena sa 457 glasova „za“, 103 „protiv“ i 72 uzdržana na plenarnoj sednici EP u Strazburu.

U rezoluciji, o kojoj su poslanici raspravljali sinoć, takođe se osuđuju delovanje vladajuće stranke u organizovanju nelegalnog kampa u Pionirskom parku, ali i proizvoljna i politički motivisana upotreba predsedničkih pomilovanja osoba gonjenih zbog nasilja nad studentima.

Navodi se, pored drugog, i da evroposlanici podržavaju raspoređivanje ad hok misije za utvrđivanje činjenica u Srbiji, uz učešće Evropskog parlamenta, i poziva Komisija da pokrene inicijativu za ciljane pojedinačne sankcije protiv odgovornih za teška kršenja zakona i ljudskih prava.

(Beta)

