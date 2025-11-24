Usvojeni predlozi zakona o Vojsci Srbije

Članovi odbora za odbranu i unutrašnje poslove su danas većinom glasova usvojili predloge zakona koje je podnela vlada Srbije.

Na sednici odbora razmotreni su, Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika, Predlog zakona o vojnom obrazovanju i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, saopšteno je na sajtu skupštine Srbije.

Predloge zakona obrazložio je ministar odbrane Bratislav Gašić.

Sednici je predsedavao predsednik odbora Milovan Drecun, a prisustvovali su članovi i zamenici članova.

Potpredsednik stranke Srbija centar (SRCE) i poslanik Slobodan Petrović ocenio je danas da predložene izmene Zakona o Vojsci nisu u skladu sa principom podele vlasti, jer se predsedniku države omogućava uticaj na dnevno operativno komandovanje koje pripada vladi, ministru odbrane i Generalštabu.

„Predloženim izmenama zakona predviđa se da načelnik Generalštaba komanduje Vojskom u skladu sa zakonom, odlukama predsednika Republike i aktima komandovanja. To znači da bi predsednik, koji je civil, mogao direktno da izdaje naređenja Generalštabu i na taj način da se meša ono u šta se ne razume“, rekao je Petrović na sednici tog skupštinskog odbora.

On je objasnio da je po Ustavu u Srbiji parlamentarni, a ne predsednički politički sistem, što znači da su moć i sva vlast skoncentrisani u vladi, čime su i ministar odbrane i ministarstvo potčinjeni premijeru.

„Ukoliko se predložene izmene usvoje, predsednik će moći bez saglasnosti Vlade da upotrebi Vojsku. Imajući u vidu aktuelnu političku i društvenu situaciju u Srbiji, očigledna je namera da se vojska stavi pod potpunu kontrolu kao što je to učinjeno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, pravosuđem, tužilaštvom ili specijalnim jedinicama“, kazao je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com