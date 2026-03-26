Uzbuna za republikance: Izgubili na Floridi, na izborima u okrugu gde se nalazi Trampovo imanje

Politički znaci upozorenja koji su privatno mesecima brinuli neke republikance u SAD sada su se pretvorili u crvene signale za uzbunu uoči novembarskih međuizbora, jer rat protiv Irana održava cene goriva visokim, putnici na aerodromima čekaju nikada duže na proveru bezbednosti, a Amerikance generalno ne napušta zabrinutost oko troškova života.

Najnoviji znak da republikancima stižu nevolje jeste to što se na vanrednim izborima na Floridi desilo da izborni okrug na kojem se nalazi imanje predsednika SAD Donalda Trampa u Palm Biču pripadne – opozicionim demokratama.

Demokratkinja Emili Gregori, koja je ostvarila tu iznenađujuću pobedu, izjavila je danas da je uzbuđena činjenicom da će u legislaturi Floride predstavljati sve građane njenog izbornog okruga – što uključuje predsednika Trampa.

„Volela bih da razgovaramo“, rekla je Gregori danas Asošijeted presu. „Slobodan je da me nazove. Ja sam njegova nova državna predstavnica“.

Gregori je politička debitantkinja, ima 40 godina i vlasnica je fitnes centra za trudnice i porodilje. Uspela je da pobedi republikanskog konkurenta kojeg je podržao Tramp i za kojeg je rekao da ga „podržavaju toliki njegovi (Trampovi) prijatelji iz okruga Palm Bič“.

Izborne trke za legislature u saveznim državama retko postaju vest na nacionalnom nivou, ali među demokratama širom zemlje sada vlada euforija zbog ironije da je pripadnica njihove stranke postala zastupnica njihovog najljućeg republikanskog protivnika. Pobedu je ostvarila u njegovom dvorištu.

Trijumf Emili Gregori je poslednji primer da demokrate preuzimaju poslanička mesta republikancima u seriji vanrednih izbora širom SAD, što bi mogao biti signal njihovog zamajca u izbornoj godini i pokazati se, na međuizborima u novembru, kao politička presuda drugom predsedničkom mandatu Donalda Trampa.

U ovakvim okolnosti, Tramp će večeras po američkom vremenu govoriti na godišnjoj donatorskoj skupštini Nacionalnog republikanskog kongresnog komiteta u Vašingtonu, gde će pokušati da okupi stranku.

Za to vreme, ankete pokazuju da velika većina Amerikanaca veruje da je američka ratna akcija u Iranu otišla predaleko, a birače sve više brine to što Tramp ne uspeva da se uhvati u koštac sa problemom priuštivosti.

Sve to, zajedno sa sve lošijom situacijom na tržištu rada i zabrinutosti zbog rasta inflacije, moglo bi značiti da će se republikanci suočiti sa nizom otvorenih prozivki za odgovornost – a oni se bore da zadrže većinu u oba doba Kongresa. U donjem domu, Predstavničkom domu, imaju doslovno par poslanika prednosti u odnosu na demokrate.

Republikanska senatorka Liza Murkovski sa Aljaska, koja važi za umerenu političarku, rekla je da je građani koje zastupa pitaju kojim se putem SAD kreću u Iranu, i da li će Tramp tamo poslati kopnene trupe.

„Mnogo je toga što ljudi hoće da znaju, i da li je to pitanje komunikacije kroz medije ili ovde u Kongresu – to je nešto (komunikacija) što nedostaje upravo sada“, rekla je Murkovski.

Tramp za sada uglavnom odgovara na izazove ukazivanjem na rekordne berzanske rezultate i niske cene goriva, što je skroz nestalo otkako su SAD 28. februara napale Irane. On tvrdi i da će trenutni ekonomski šok biti privremenog karaktera i da on može bliskoistočni konflikta da okonča brzo, ali sve je to u raskoraku sa političkom realnošću koja je daleko komplikovanija i sa više nijansi.

Kada je prethodni predsednik Džozef Bajden otišao sa funkcije u januaru prošle godine, galon benzina je iznosio 3,12 dolara. Pre napada na Iran koštao je nešto manje od tri dolara. Sada u proseku košta 3,98 dolara, prema podacima automobilskog društva AAA.

Više cene na pumpama imaju tendenciju kaskadnog prelivanja na čitavu ekonomiju, što znači mogućnost viših cena u prodavnica i viših cena u većini uslužnih delatnosti. To dalje znači da se najgore političke posledice po republikance mogui desiti u mesecima uoči izbornog dana u novembru.

Poslodavci su otpustili prošlog meseca 92.000 ljudi, porasle su dugoročne kamatne stope, a tu je još jedna politička glavobolja – delimično zatvaranje vlade vuče se pet sedmica, što je izazvalo haos na aerodromima.

Bela kuća za ovo optužuje demokrate, jer demokrate neće u Senatu da glasaju za finansiranje Ministarstva za unutrašnju bezbednost dok se Službi za carine i imigracije ne uvede stroga kontrola u njenim akcijama protiv migranata, koje su odnele ljudske žrtve među samim Amerikancima. Međutim, pregovori dve stranke su u ćorsokaku, a Trampova administracija kaže da neće odustati od sadašnjeg kursa prema imigraciji.

„Američki narod je umoran od ovog haosa. Umoran je od izgovora. I umoran je od toga da gleda neuspehe Vašingtona“, rekao je juče republikanski kongresmen iz Misurija Mark Alford, na konferenciji za štampu koju su republikanci napravili na aerodromu Ronald Regan u Vašingtonu povodom odbijanja demokrata da popuste oko finansiranja Ministarstva za unutrašnju kontrolu.

(Beta)

