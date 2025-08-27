V.d. direktor Vazduhoplovne akademije osoba koja je pretila roditeljima i zaposlenima

Forum srednjih stručnih škola i Sindikat Vazduhoplovne akademije saopštili su da je Ministarstvo prosvete donelo odluku da za vršioca dužnosti direktora imenuje osobu protiv koje se vodio disciplinski postupak i koja je pretila roditeljima i zaposlenima.

„Očigledno je da se iza ove odluke kriju lični i partikularni interesi, a ne briga za znanje, stručnost i budućnost tehničara koje ova škola obrazuje“, piše u saopštenju.

Oni su zatražili preispitivanje odluke ministarstva i poništavanje imenovanja v.d. direktora, imenovanje zakonito izabranog kandidata u skladu sa odlukom Školskog odbora i nalazom prosvetne inspekcije i pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti zbog „zloupotrebe ovlašćenja i kršenja zakona“.

Naveli su da će, ukoliko ne budu ispunjeni njihovi zahtevi, pokrenuti sudski postupak, obratiti se Zaštitniku građana i obavestiti domaću i međunarodnu javnost o tome.

„Pošto je Vazduhoplovna akademija član Foruma srednjih stručnih škola, a samim tim i član Sindikata radnika u prosveti Srbije, mi ćemo se angažovati i primeniti sve zakonske mere koje su nam dostupne u sindikalnoj borbi“, poručili su iz te škole.

