V.Obradović: Rešavanje problema u saobraćaju u Beogradu zahteva sistemski pristup

Kandidat za gradonačelnika Beograda liste “Srbija protiv nasilja” Vladimir Obradović izjavio je danas da 10 godina nebrige za javni prevoz i saobraćaj u gradu dovelo je do toga da se građani voze tramvajima koji prokišnjavaju, autobusima koji se zapale, da nikad ne znaju kada će prevoz doći, da parking traže i više od pola sata.

„U saobraćaju je gužva u svako doba dana. Ljudi zbog toga svakodnevno gube mnogo svog dragocenog vremena,“ rekao je Obradović, saopštila je Stranka slobode i pravde.

Naveo je da postoje mere koje su relativno brze i daju određena poboljšanja i koje se mogu sprovesti u roku od jedne do tri godine, poput obnavljanja voznog parka javnog prevoza, izgradnje montažnih garaža i ravnomernog uspostavljanja javnih usluga na teriotriji celog grada kao što su zdravstvo, školstvo, sport.

„Postoje i srednjeročna rešenja čije sprovođenje traje od tri do pet godina, to su povećanje broja garnitura Beovoza i sređivanje infrastrukture, povećanje tramvajske mreže, izgradnja ključne infrastrukture – železnički most, izgradnja mosta u centru Beograda, proširivanje saobraćajnica kao što je Smederevski put, izgradnja podzemnih garaža, prva linija metroa koja povezuje ljude, a ne livade“, rekao je Obradović.

Dugoročna rešenja su, kako je ocenio, kompletiranje metro sistema i izgradnja saobraćajnih tunela.

„Beograđani zaslužuju efikasan prevoz kao i svaki drugi glavni grad u Evropi, nema nijednog razloga da ga nema i Beograd. Preduslov je promena vlasti i vlast koja angažuje i uključuje struku“, istakao je Obradović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.