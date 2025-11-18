Vadeful danas završava posetu Beogradu i ide u Prištinu i Skoplje

Vadeful je sinoć razgovarao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
„Istakao sam da Srbija pridaje izuzetan značaj saradnji sa Nemačkom, koja je jedan od naših najvećih i najvažnijih partnera. Razgovarali smo o brojnim projektima, posebno u oblasti energetike i infrastrukture. Zahvalio sam ministru Vadefulu na podršci koju Nemačka pruža našem ekonomskom razvoju i reformskim procesima“, napisao je Vučić na Instagramu.
Vadeful posle Beogradu putuje u Prištinu gde će razgovarati sa predsednicom Kosova Vjosom Osmani, premijerom u tehničkom mandatu Aljbinom Kurtijem (Albin) i sa nemačkim vojnicima u misiji KFOR.
Šef nemačke diplomatije potom putuje u Skoplje gde su najavljeni sastanci sa premijerom Hristijanom Mickoskim i ministrom spoljnih poslova Timčom Mucunskim.
Vadeful je turneju započeo u nedelju posetom BiH, zatim je bio u Crnoj Gori i Albaniji pre dolaska u Beograd.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com