Vadeful danas završava posetu Beogradu i ide u Prištinu i Skoplje

 –  

Šef nemačke diplomatije Johan Vadeful (Johann Wadephul), koji je sinoć stigao u Beograd, danas će razgovarati sa srpskim kolegom Markom Đurićem i predstavnicima civilnog društva, posle čega putuje u Prištinu i Skoplje gde će završiti trodnevnu posetu Zapadnom Balkanu.

Foto: Beta

Vadeful je sinoć razgovarao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

„Istakao sam da Srbija pridaje izuzetan značaj saradnji sa Nemačkom, koja je jedan od naših najvećih i najvažnijih partnera. Razgovarali smo o brojnim projektima, posebno u oblasti energetike i infrastrukture. Zahvalio sam ministru Vadefulu na podršci koju Nemačka pruža našem ekonomskom razvoju i reformskim procesima“, napisao je Vučić na Instagramu.

Vadeful posle Beogradu putuje u Prištinu gde će razgovarati sa predsednicom Kosova Vjosom Osmani, premijerom u tehničkom mandatu Aljbinom Kurtijem (Albin) i sa nemačkim vojnicima u misiji KFOR.

Šef nemačke diplomatije potom putuje u Skoplje gde su najavljeni sastanci sa premijerom Hristijanom Mickoskim i ministrom spoljnih poslova Timčom Mucunskim.

Vadeful je turneju započeo u nedelju posetom BiH, zatim je bio u Crnoj Gori i Albaniji pre dolaska u Beograd.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com