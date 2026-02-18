Valeriovič Litvinenko: Razgovor sa Vučićem razuman, nema razloga da Srbi ratuju protiv Ukrajine

Novoimenovani ambasador Ukrajine u Srbiji Oleksandar Valeriovič Litvinenko rekao je da prilikom predaje akreditiva razgovarao sa predsednikom Srbije Aleksandarom Vučićem "o pitanjim od zajedničkog interesa, da je bilo veoma zanimljivo, prilično stabilno, razumno, smisleno".

„To je bio smislen razgovor i veoma sam zahvalan za tome. Zaista zahvalan. Nije bilo samo o ekonomiji, već i informativnim pitanjima, kulturnim pitanjima. Imamo snažne kulturne veze bar od 17. i 18. veka“, rekao je Litvinenko u intervjuu za list Danas.

On je naveo da je jedan od najvažnijih zadataka njegovog mandata da srpskom društvu omogući pristup ukrajinskoj slici sveta.

„Da razvijemo ukrajinsko informativo prisustvo ovde, da podelimo naše poglede na situaciju, da vašem društvu omogućimo pristup našoj slici sveta“, rekao je i precizirao da je to „kako Ukrajina vidi situaciju, kako Ukrajina to posmatra, kako razmišljamo o tome“.

Govoreći o ljudima koji su otišli iz Srbije da se bore za ruskoj strani, kao dobrovoljci ili plaćenici, on je rekao da „to nije tako veliki problem i da je to možda desetine ljudi“, kao i da „ne veruje da je srpska vlada slala svoje ljude“.

„Ne mogu da razumem razloge zašto bi se Srbi borili u ratu u Ukrajini. To nije srpski rat i Srbi ne bi trebalo da učestvuju u ovome. Nijedan novac nije vredan života. Ovo je krvavi nivo, previše ljudi umire. Stotine hiljada ljudi umire“, naglasio je Valeriovič Litvinenko.

(Beta)

