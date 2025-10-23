Valjarević poručio ministarki: Potrebno krenuti s izradom zakona o lokalnom ombudsmanu

Projekat „Jačanje kapaciteta lokalnih ombudsmana u Srbiji“, na čijem je ostvarivanju danas počeo rad, podrazumeva obuku, razmenu iskustava i ujednačavanje standarda u postupanju.

Predsednik Udruženja ombudsmana Srbije Miljko Valjarević izjavio je, na konferenciji za novinare, da ovo udruženje nastoji da svojim aktivnostima ubedi ministarku za državnu upravu i lokalnu samoupravu Snežanu Paunović da već u njenom mandatu krene procesuda oko izrade Zakona o lokalnom ombudsmanu.

„Do tada podržavamo zakonsku mogućnost širenja mreže lokalnih ombudsmana sa regionalnom nadležnošću kao što to rade ombudsmani u Nišu i Kragujevcu“, rekao je Valjarević.

On je najavio da će se tokom projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih ombudsmana u Srbiji“ nastaviti obilazak ombudsmana lokalnih samouprava i organizovanje savetovanja u onim regionima u Srbiji gde nema nijednog ombusmana.

„Na savetovanje bi pozvali načelnike uprava i predsednike opština iz regiona i da im kroz promo materijale i naše iskustvo ukažemo na prednosti postojanja lokalnog ombudsmana“, najavio Valjarević, koji je zahvalio Švajcarkoj na finansijskoj pomoći u projektu.

Ministarka Paunović je naglasila da ombudsman nije sredstvo sankcionisanja već pravde i poverenja, ispravljanja nepravde, most između građana i institucija kojim država pokazuje da ima sluha svakog pojedica.

(Beta)

