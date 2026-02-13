Valjevci dočekali studente koji su pešačili iz Obrenovca na protest

Meštani Valjeva večeras su dočekali studente koji su iz Obrenovca juče peške krenuli u ovaj grad, gde će sutra u 17 časova biti održan protest protest "Valjevo ne zaboravlja".

Studenti, srednjoškolci i građani ovog mesta su počeli da se okupljaju za njihov doček oko 19 časova ispred valjevske gimnazije.

Na čelu kolone koja je ušla u grad bio je jedan traktor, a Valjevci su postavili i crveni tepih za doček studenata, javlja N1.

Studentima i srednjoškolcima koji su pešačili do Valjeva biće uručene i zahvalnice.

Sutrašnji protest se organizuje povodom šest meseci od tamošnjih avgustovskih protesta i tada zabeležene policijske brutalnosti.

(Beta)

