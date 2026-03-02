Vang Ji i Lavrov o američko-izraelskim udarima na Iran

Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji u nedelju je, na zahtev ruske strane, obavio telefonski razgovor sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom.

Vang, koji je ujedno i član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, rekao je da je, na inicijativu Kine i Rusije, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija (UN) u subotu održao hitnu sednicu povodom aktuelne situacije u Iranu, prenosi Sinhua.

Kina dosledno poštuje ciljeve i principe Povelje UN i protivi se upotrebi sile u međunarodnim odnosima, rekao je on.

Neprihvatljivo je da Sjedinjene Američke Države i Izrael izvode udare na Iran tokom pregovora između Irana i SAD, istakao je Vang, dodavši da je takođe neprihvatljivo bezobzirno ubistvo lidera suverene države i podsticanje promena vlasti.

Vang je ukazao da takvi postupci krše međunarodno pravo i osnovne norme međunarodnih odnosa.

Napominjući da se eskalacija proširila širom Persijskog zaliva, Vang je rekao da bi situacija na Bliskom istoku mogla biti gurnuta u opasni ambis, te da je Kina zbog toga veoma zabrinuta.

Vang je zatim izneo stav Kine o situaciji u Iranu:

Prvo, hitan prekid vojnih operacija. Sprečiti širenje i prelivanje rata i onemogućiti da situacija izmakne kontroli. Kina pridaje veliki značaj bezbednosti zemalja Zaliva i podržava ih u ispoljavanju uzdržanosti.

Drugo, brz povratak dijalogu i pregovorima. Sve strane treba snažno da podstiču mir i spreče rat, kao i da relevantne aktere što pre vrate na put dijaloga i pregovora.

Treće, zajedničko protivljenje jednostranim akcijama. Napadi na suverene države bez odobrenja Saveta bezbednosti UN potkopavaju temelje mira uspostavljene posle Drugog svetskog rata. Međunarodna zajednica treba da pošalje jasan signal protiv svakog povratka na “zakonu džungle”.

Sa svoje strane, Lavrov je rekao da su američko-izraelski udari na Iran ozbiljno narušili stabilnost na Bliskom istoku, prenela je Sinhua.

Rusija deli isto stanovište sa Kinom i spremna je da ojača koordinaciju i komunikaciju sa kineskom stranom kako bi se, putem platformi kao što su UN i Šangajska organizacija za saradnju, uputio jasan poziv na hitan prekid rata i povratak diplomata.

(Beta)

