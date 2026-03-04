Vang Ji: Kina se protivi vojnim udarima Izraela i SAD na Iran

Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji izjavio je da je uzdržavanje od upotrebe ili pretnje silom u međunarodnim odnosima u fundamentalnom interesu svih strana, uključujući i Izrael.

Vang, takođe član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, rekao je to tokom telefonskog razgovora sa izraelskim ministrom spoljnih poslova, Gideonom Sarom, na njegov zahtev, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Nakon što je saslušao Sarov brifing o stavu Izraela u vezi sa trenutnom situacijom, Vang je rekao da se Kina dosledno zalaže za rešavanje međunarodnih i regionalnih pitanja kroz dijalog i konsultacije i da sve strane treba da se pridržavaju ciljeva i principa Povelje UN.

„Kina je godinama posvećena promociji političkog rešenja iranskog nuklearnog pitanja“, rekao je Vang, dodajući da su nedavni pregovori Irana i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) postigli jasan napredak i da su se bavili i bezbednosnim problemima Izraela.

Nažalost, kako je rekao, ovaj proces je sada prekinut vojnim udarima.

„Kina se protivi vojnim udarima koje su Izrael i SAD pokrenuli protiv Irana. Upotreba sile ne može istinski rešiti problem, umesto toga, stvoriće nove probleme i ozbiljne posledice“, kazao je Vang.

„Prava vrednost vojne moći ne leži na bojnom polju već u sprečavanju rata“, rekao je Vang, napominjući da Kina poziva na hitan prekid vojnih operacija kako bi se sprečilo dalje eskaliranje i izmicanje kontroli sukoba.

On je rekao da je Kina dosledno zastupala pravedan stav o pitanjima Bliskog istoka i da će nastaviti da igra konstruktivnu ulogu u promociji deeskalacije situacije.

Vang je takođe pozvao izraelsku stranu da preduzme konkretne mere kako bi se osigurala bezbednost kineskog osoblja i institucija. Sar je naveo da Izrael pridaje veliki značaj ovom pitanju i da će štititi bezbednost kineskog osoblja i institucija.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com