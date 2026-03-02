Vang Ji razgovarao sa Sergejem Lavrovom o američkom i izraelskom napadu na Iran

Kineski šef diplomatije Vang Ji u nedelju je razgovarao sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom, na zahtev Rusije, o američkom i izraelskom napadu na Iran, prenela je danas Kineska medijska grupa (CMG).

Vang, takođe član Politbiroa CK KP Kine, rekao je da je na inicijativu Kine i Rusije, Savet bezbednosti UN-a održao hitan sastanak u subotu zbog trenutne situacije u Iranu.

„Kina se dosledno pridržava ciljeva i principa Povelje UN-a i protivi se upotrebi sile u međunarodnim odnosima“, rekao je Vang.

Vang je naveo da je neprihvatljivo da SAD i Izrael napadaju Iran tokom iransko-američkih pregovora, dodajući da je takođe neprihvatljivo da otvoreno ubijaju vođu suverene države i podstiču promenu vlade.

Vang je istakao da te akcije krše međunarodno pravo i osnovne norme međunarodnih odnosa. Napominjući da se eskalacija proširila po celom Persijskom zalivu, Vang je izjavio da bi situacija na Bliskom istoku mogla da preraste u opasnu situaciju, kao i da je Kina izuzetno zabrinuta zbog toga.

Vang je istakao da je stav Kine o situaciji u Iranu sledeći: Prvo, mora se odmah prekinuti vojna akcija. Sprečiti širenje rata i sprečiti da situacija izmakne kontroli. I da Kina pridaje veliki značaj bezbednosti zemalja Persijskog zaliva i podržava ih u pokazivanju uzdržanosti.

Drugo, rekao je, potrebno je vratiti se dijalogu i pregovorima što pre. Sve strane moraju odlučno da se zalažu za mir i sprečavanje rata, kao i da pozovu odgovarajuće strane da se što pre vrate na put dijaloga i pregovora.

Treće je, kako je naveo Vang Ji, zajedničko protivljenje jednostranim akcijama. Napad na suverene zemlje bez sankcija Saveta bezbednosti UN-a podriva temelje mira utvrđene posle Drugog svetskog rata. Međunarodna zajednica mora poslati jasan signal protiv bilo kakvog povratka Zakonu džungle.

Lavrov je izjavio da su američko-izraelski napadi na Iran ozbiljno narušili stabilnost na Bliskom istoku.

„Rusija deli isti stav sa Kinom i spremna je da ojača koordinaciju i komunikaciju sa kineskom stranom kako bi poslala jasan signal preko platformi kao što su UN i Šangajska organizacija za saradnju, pozivajući na trenutno okončanje rata i povratak diplomatskim pregovorima“, rekao je Lavrov.

(Beta)

