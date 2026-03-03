Vang Ji telefonom razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Irana

Član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i ministar spoljnih poslova Vang Ji, razgovarao je telefonom sa ministrom spoljnih poslova Irana Abasom Arakčijem koji ga je obavestio o najnovijoj situaciji u regionu, prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

Arakči je kineskom kolegi rekao da su Sjedinjene Američke Države (SAD) drugi put pokrenule rat protiv Irana tokom pregovora između Irana i SAD. Tokom ove runde pregovora postignut je bio pozitivan napredak, ali postupci američke strane prekršili su međunarodno pravo, gazeći crvene linije iranske strane, preneo je Arakči.

On je rekao da iranska strana nema drugi izbor, mora u potpunosti da se brani sama. Kineska strana je, kako je istakao, javno izrazila pravedan i pravičan stav i nada se da će nastaviti da igra pozitivnu ulogu u sprečavanju eskalacije regionalnih tenzija.

Vang Ji je ponovio principijelan stav Kine prema trenutnoj situaciji u Iranu, rekavši da Kina ceni tradicionalno prijateljstvo Kine i Irana, podržava Iran u odbrani suvereniteta, bezbednosti, teritorijalnog integriteta i nacionalnog dostojanstva, kao i u zaštiti svojih legitimnih i zakonitih prava i interesa.

Vang Ji je rekao da je Kina već pozvala SAD i Izrael da odmah prekinu vojne akcije, spreče dalju eskalaciju tenzija i spreče širenje sukoba na ceo Bliski istok.

„Verujemo da iranska strana, koja je trenutno u teškoj i složenoj situaciji, može održati stabilnost države i društva, obratiti pažnju na razumne brige susednih zemalja i zaštititi bezbednost kineskih građana i institucija u Iranu“, rekao je Vang.

Arakči je dodao da je iranska strana spremna da uloži sve napore kako bi obezbedila bezbednost kineskog osoblja i institucija.

(Beta)

