Vanredna skupština AKS nije održana zbog nedostatka kvoruma, izborna najavljena za 7. mart

Vanredna sednica skupštine Advokatske komore Srbije (AKS) o mogućnosti proglašenja obustave rada advokata, u slučaju generalnog štrajka ili obustave rada javnih tužilaca ili sudija, danas nije održana zbog nedostatka kvoruma.

Na vanrednu sednicu su došla 83 delegata, a za rad i odlučivanje je neophodno da bude prisutno njih 111, rečeno je u MTS dvorani gde je vanredna sednica trebalo da bude održana.

Advokati su istovremeno pozvani da dođu na izbornu skuptinu AKS, 7. marta u beogradskom hotelu „Metropol“.

Po ranijoj odluci AKS obustava rada advokata, počela je u ponedeljak i trajaće do srede, 25. februara u znak protesta zbog izmene pravosudnih zakona i njihovog uticaja na vladavinu prava, samostalnost javnog tužilaštva i nezavisnost sudstva u Srbiji.

