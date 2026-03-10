Vanredna vožnja Kritične mase u Novom Sadu zbog poginulog bicikliste

Novosadska biciklistička inicijativa organizovaće danas vanrednu vožnju pod nazivom Kritična masa i postavljanje memorijala, nakon što je jedan biciklista poginuo u saobraćajnoj nesreći u tom gradu.

Oni će se okupiti u Limanskom parku i u 18 sati će krenuti u protestnu vožnju gradskim ulicama.

Kako je navedeno u saopštenju, deonica na kojoj je biciklistu udario motociklista na pešačkom prelazu poznata je po intenzivnom saobraćaju i visokim brzinama kretanja.

Podsetili su i da se u neposrednoj blizini nalazi i osnovna škola i dodali da to dodatno naglašava potrebu za ozbiljnim pristupom bezbednosti.

Nesreća se dogodila na Bulevaru kneza Miloša, na Novom naselju, pre osam dana.

Oni će na mestu nesreće postaviti memorijalni bicikl (ghost bike), u znak sećanja na stradalog biciklistu i kao opomenu na slabu bezbednost saobraćaja.

„Pozivamo građane da nam se pridruže u mirnoj i dostojanstvenoj vožnji. Bezbednost nije stvar izbora. Ona je obaveza“, poručili su iz te inicijative.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com