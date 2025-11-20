Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu 21. ili 28. decembra

Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu mogli bi biti održani 21. ili 28. decembra, predloženo je na sastanku lidera parlamentarnih stranaka sa predsednicom Kosova Vjosom Osmani u Prištini.

Predsednik Demokratske partije Kosova (DPK) Bedri Hamza rekao je posle sastanka da je ta stranka predložila da izbori budu održani 21. decembra, ali da je bilo predloga da građani na glasanje izađu 28. decembra.

Osmani se sastala s predstavnicima parlamentarnih stranaka pošto je donela ukaz o raspuštanju Skupštine Kosova jer i drugi mandatar za sastav Vlade, kandidat Samoopredeljenja Glauk Konjufca nije uspeo da obezbedi potreban broj glasova poslanika.

Posle sastanka s predstavnicima parlametarnih stranaka i u konsultaciji sa predsednikom Centralne izborne komisije, predsednica Kosova će doneti ukaz o zakazivanju vanrednih izbora.

Po Ustavu Kosova, izbori moraju biti zakazani najkasnije u roku od 40 dana od raspuštanja parlamenta.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com