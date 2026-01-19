Vanredno stanje u Gvatemali zbog pobune bandi, ubijeno devet policajaca

U Gvatemali je izbila pobuna osuđenih bandita u više zatvora istovremeno, potom je napadnuta policija u glavnom gradu, Gvatemala Sitiju i za tri dana je poginulo devet policajaca.

Nasilje je počelo u subotu, kada su osuđenici preuzeli vlast u tri zatvora u, kako se čini, koordinisanoj akciji, i uzeli 43 čuvara za taoce. Vlasti tvrde da je povod bilo neispunjavanje zahteva osuđenika za privilegije.

Policija je u nedelju ujutro oslobodila jedan zatvor, ali su usledili napadi bandi na njene pripadnike širom Gvatemala Sitija.

Predsednik Gvatemale Bernardo Arevalo je danas proglasio vanredno stanje koje će trajati mesec dana zbog „koordinisanih akcija bandi protiv državnih snaga bezbednosti“.

Tokom vanrednog stanja su građanima ograničeni sloboda kretanja, demonstriranja i nošenja oružja, policija može da hapsi bez obrazloženja, moguće su zabrane drumskog saobraćaja i pretres vozila. Iz predostrožnosti ne rade škole.

Ambasada SAD je u nedelju nakratko poslala svoje osoblje u sklonište, a potom je povučen taj nalog i savetovan „visok nivo opreza“.

Dve bande su i Parlament Gvatemale i SAD proglasio terorističkim organizacijama, a osuđenim banditima su na osnovu toga produžene zatvorske kazne.

(Beta)

