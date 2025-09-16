Vanredno stanje zbog protesta blokadom puteva uz podršku akademaca u Ekvadoru

Predsednik Ekvadora Danijel Noboa je u utorak proglasio vanredno stanje u sedam od 24 pokrajine te zemlje gde demonstranti blokadom puteva protestuju zbog ukidanja subvencija za dizel.

Bivši predsednici Lenjin Moreno (2017-2021) i Giljermo Laso (2021-2023) nisu mogli da sprovedu tu meru koja je već izazivala silovite proteste koje je predvodila glavna organizacija starosedelaca CONAIE.

Od 1997. do 2005. godine, CONAIE je učestvovala u pobunama koje su dovele do pada tri predsednika.

Potpisivanjem dekreta u petak cena dizela je porasla sa 1,80 na 2,80 dolara po galonu (3,8 litara).

U ponedeljak su vozači kamiona blokirali nekoliko puteva koji su očišćeni nekoliko sati kasnije intervencijom policije. Za sada nema povređenih.

U utorak je saobraćaj na Severnom panameričkom autoputu, na ulazu u Kito bio blokiran kamenjem i gomilama zemlje.

Predsednik Noboa je stoga odlučio da na 60 dana „proglasi vanredno stanje u provincijama Karči, Imbabura, Pičinča, Azuaj, Bolivar, Kotopaksi i Santo Domingo, zbog ozbiljnih unutrašnjih poremećaja“, navodi se u dekretu potpisanom u utorak.

Vlada tvrdi da su blokade „izazvale komplikacije snabdevanja hranom“ i utiču na „slobodno kretanje ljudi, što dovodi do paralize nekoliko sektora koji utiču na privredu“.

Ova mera suspenduje slobodu okupljanja u sedam provincija i ovlašćuje policiju i vojsku da „spreče i rasteraju skupove na javnim mestima gde utvrde pretnju bezbednosti građana“.

Predsednik CONAIE Marlon Vargas je u utorak tražio ukidanje dekreta kojim se ukidaju subvencije za dizel, jer „to šteti siromašnim sektorima, ekvadorskom narodu“.

Akademska zajednica se pridružila protestu, a demonstracije su planirane u Kitu.

(Beta)

