Vaseljenska Patrijaršija odgovorila Moskvi: Ne komentarišemo laži, uvrede, izmišljotine

Vaseljenska Patrijaršija je danas odgovorila Ruskoj spoljnoj obaveštajnoj službi (SVR) da neće da komentariše „njene najnovije laži, uvrede i izmišljotine“, kao što je i ranije „izbegla da komentariše bezbroj sličnih napada koji su došli iz crkvenih ili političkih centara i ličnosti u Rusiji“.

„Izmišljeni scenariji, lažne vesti, uvrede i izmišljene informacije svih vrsta propagandista ne obeshrabruju Vaseljensku patrijaršiju da nastavi svoju službu i ekumensku misiju“, napominje Patrijaršija, preneli su grčki mediji.

Pres-služba SVR je u ponedeljak u saoopštenju koje je prenela ruska novinska agencija TASS, kritikovala patrijarha Vartolomeja zbog njegovog političkog stava prema Ukrajini, kao i u vezi s drugim pitanjima.

Ruska služba je nazvala carigradskog patrijarha „antihristom“ i „otelovljenjem đavola“ i tvrdi da britanske tajne službe „aktivno podržavaju Vartolomeja negujući rusofobičnu klimu u Evropi“.

SVR optužuje vaseljenskog patrijarha da se „oslanja na svoje ideološke saveznike koje predstavljaju lokalni nacionalisti i neonacisti“, u pokušaju da odvoji pravoslavne crkve baltičkih zemalja od Moskovske patrijaršije i uključi ih u „veštačke verske strukture“ pod Carigradoskom patrijaršijom.

SVR takođe tvrdi da vaseljenski patrijarh planira da dodeli autokefalnost nepriznatoj Pravoslavnoj crkvi Crne Gore „s ciljem da nanese štetu Srpskoj pravoslavnoj crkvi“.

Na kraju saopštenja, SVR čak tvrdi da se „u crkvenim krugovima primećuje da patrijarh Vartolomej bukvalno rastvara živo Telo Crkve“ te Vaslejenskog patrijarha poredi s „lažnim prorocima koji dolaze u ovčijoj koži, a ispod nje su proždrljivi vukovi. Po plodovima ć́ete ih prepoznati“.

Vaseljenska patrijaršija u današnjem saopštenju piše da „Carigradska Majka Crkva – Majka i Crkve Rusije – izražava najdublju tugu zbog novog ruskog napada na ličnost Njegove Svetosti Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja koji su, ovog puta, pokrenule državne službe te zemlje“.

„Od 2018. godine, kada je Vaseljenska patrijaršija odlučila da dodeli autokefalni status Crkvi Ukrajine, Majka Crkva izbegava da komentariše bezbroj sličnih napada koji su došli iz crkvenih ili političkih centara i ličnosti u Rusiji. Isto čini i danas“, piše u saopštenju.

Patrijaršija na kraju ukazuje da „neobični scenariji, lažne vesti, uvrede i izmišljene informacije svih vrsta propagandista ne obeshrabruju Vaseljensku patrijaršiju da nastavi svoju službu i ekumensku misiju“.

(Beta)

