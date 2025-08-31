Vasiljević (MUP): 100.000 ljudi na današnjim skupovima protiv blokada

Direktor policije Dragan Vasiljević je izjavio da je na današnjim skupovima „Građani protiv blokada“ u 95 mesta u Srbiji bilo nešto više od 100.000 ljudi.

„Još jedanput podvlačim da su današnja javna okupljanja prošla u najboljem redu, da su okupljanja bila na 95 lokacija širom Srbije i da je bilo 104.000 ljudi“, rekao je Vasiljević na konferenciji za medije.

On je dodao da je večerašnje skupove prijavila organizacija „Centar za društvenu stabilnost“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com