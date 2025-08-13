Vasiljević: Napadnute su prostorije SNS, a ne obrnuto, skoro 70 povređenih u Vrbasu

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je suština sinoćnjih incidenata u Vrbasu, Bačkoj Palanici i drugim mestima u Srbiji, da su grupe osoba došle pred prostorije Srpske napredne stranke (SNS), ispred kojih su, ili u njima, bile pristalice te stranke, „sa namerom da razbiju te prostorije i da se sukobe“.

„Policije je pokušala da to spreči, napravili smo dvostuki kordon, razdvojili ih. Ali došlo je do gađanja kamenicama, bakljama, jajima, pojavila su se lica ca palicama, štanglama, motkama, očigledna je bila namera da budu ozbiljni sukobi“, rekao je jutros Vasiljević za Radio televiziju Srbije (RTS).

Kako je naveo, policija je intervenisala tako da razdvoji građane i „nije nigde došlo njihovog ozbiljnog sukoba“.

„Ali velik je broj povređenih policajaca. Samo u Vrbasu je povređeno 16 policajaca, a u bolnicu u Vrbasu javilo su se 52 građana sa različitim povredama, nisu teške, ali su povrede“, rekao je Vasiljević.

Na pitanje ima li privedenih, rekao je da je policija „tokom noći i jutra privodi više lica“, ukazavši da je posle događaja u Vrbasu došlo do okupljanja građana u više mesta sa namerom da se napadnu prostorije SNS.

„To je trajalo do jutros. Jutros sam obavešten, nešto pre 6.00 časova, da se tek tada u Vrbasu potpuno smirila situacija i da je došlo do razilaženja okupljenih“, naveo je Vasiljević.

Na pitanje da li je bilo upotrebe sredstava prinude, naveo je da u tim mestima bilo potiskivanja okupljenih sa obe strane, ali nije bilo upotrebe palice.

„Ovde u Beogradu, mislim u Njegoševoj ulici, je bio pokušaj napada na pripadnike policije, protiv dva lica su primenjena sredstva prinude, lišane su slobode i išla su dalje na procesuranje“, rekao je Vasiljević, navodeći da je teško naći pravu meru da se obezbediti prostor jer su to urbane sredine sa više prilaza.

(Beta)

