Vašington gasi servis vesti Radija Slobodna Evropa na mađarskom da bi zadovoljio Orbana

Noćas u ponoć se po nalogu iz Vašingtona gasi servis vesti Radija Slobodna Evropa (RSE) na mađarskom, pet godina pošto je ponovo bio pokrenut da bi Mađarima pružio tačne, nezavisne vesti i informacije, objavio je RSE čije je sedište u Pragu, u Češkoj.

Servis na mađarskom je ukinula Uprava SAD za svetske medije (USAGM) koja nadzire RSE, Glas Amerike i druge medije, što je 5. novembra najavila Kongresu SAD.

Sadržaj servisa će ostati dostupan onlajn.

„Duboko smo zahvalni za poverenje, angažovanje i podršku su nam ukazali naši čitaoci“, piše u saopštenju.

Mađarski servis je ponovo pokrenut 2020. godine po nalogu Kongresa SAD. Pre toga je radio od 1950. do 1993. godine.

Tibor Voveš (Vovesz), šef mađarskog servisa RSE je zahvalio publici tog servisa, a predsednik i glavni izvršni direktor RSE Stiv Kapus (Steve Capus) je pohvalio rad novinara.

Francuska novinska agencija AFP piše da je američka administracija 7. novembra obećala da će zatvoriti servis RSE „Sabad Evropa“ da bi „umirila mađarskog nacionalističkog premijera Viktora Orbana, bliskog prijatelja Donalda Trampa, koga je on tada posetio“.

Taj servis RSE „jasno ima za cilj da destabilizuje“ Mađarsku, izjavio je Kari Lejk, šef američke uprave USAGM.

AFP objašnjava da je servis RSE na mađarskom, zatvoren posle pada Sovjetskog Saveza, bio ponovo otvoren 2020. godine pošto je Kongres SAD odobrio njegovo finansiranje „zbog zabrinutosti zbog pada slobode štampe u Mađarskoj“.

Od Orbanovog povratka na vlast 2010. godine, piše AFP, mnogi nezavisni mediji u Mađarskoj su ili prestali da rade ili su ih njegovi saveznici otkupili i transformisali u glasnogovornike njegove stranke Fides, dok su javni mediji primorani da se povinuju vladinoj liniji.

(Beta)

