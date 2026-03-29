Vašington post: Pentagon se sprema za višenedeljne kopnene operacije u Iranu

Američki list Vašington post prenosi, pozivajući se na zvaničnike, da se Pentagon priprema za višenedeljne kopnene operacije u Iranu, kao i da ostaje neizvesno da li će predsednik države Donald Tramp odobriti planove za raspoređivanje kopnenih trupa.

Kako izveštava list, planovi ukazuju da ovakve kopnene operacije ne bi predstavljale invaziju već bi ih činili upadi snaga za specijalne operacije i konvencionalne pešadijske trupe, prenosi danas Bi-Bi-Si (BBC).

Veruje se da Amerikanci imaju više od 4.000 marinaca na brodovima koji su krenuli ka Zalivu, padobranci iz 82. divizije su u pripravnosti i razgovaraju o dodatnim pojačanjima.

Odvojeno od toga juče je Američka centralna komanda objavila da je ratni brod USS Tripoli stigao u region. U objavi na društvenim mrežama navodi se da brod prevozi jedinicu od oko 2.500 mornara i marinaca sa transportom i borbenim avionima, preneo je AP.

Brod USS Tripoli, amfibijski desantni brod, kao i elementi 31. ekspedicione jedinice su inače bazirani u Japanu. Sprovodili su vojne vežbe u oblasti oko Tajvana kada je izdato naređenje pre gotovo dve nedelje da idu ka Bliskom istoku.

Američka Centralna komanda saopštila je da pored marinaca brod Tripoli dovodi transport i borbene avion u region.

Brod USS Bokser (Boxer) i još dva broda sa još jednom jedinicom marinaca takođe su dobili instrukcije da krenu u region iz San Dijega.

(Beta)

