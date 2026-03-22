Vašington post: Šef mađarske diplomatije godinama Rusiji prenosio informacije o EU

Prema pisanju američkog lista Vašington posta (The Washington Post) mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto (Szijjarto) je godinama prenosio poverljive informacije Evropske unije (EU) Rusiji, preneo je danas Juronjuz (Euronews) i dodao da Budimpešta negira te optužbe i naziva ih izmišljotinama.

Prema Vašington postu, koji se poziva na anonimnog evropskog bezbednosnog zvaničnika, mađarske vlasti godinama prenose Moskvi poverljive informacije iz zakulisnih diskusija sa sastanaka lidera Saveta EU.

List je preneo da je Sijarto između sastanaka EU pozivao svog ruskog kolegu Sergeja Lavrova kako bi ga obavestio o razgovorima evropskih lidera i predlagao moguća rešenja za ruske vlasti.

Prema istim izvorima, „godinama se praktično svaki sastanak EU održava sa Moskvom za stolom“, preneo je američki list.

Poljski premijer Donald Tusk reagovao je danas na ova otkrića.

„Vest da ljudi (mađarskog premijera Viktora) Orbana prenose detaljne informacije o sastancima Saveta EU Moskvi ne bi trebalo da bude iznenađenje. Odavno smo sumnjali u to“, rekao je Tusk.

„To je jedan od razloga zašto govorim samo kada je apsolutno neophodno i kažem samo najnužnije“, napisao je Tusk u poruci objavljenoj na društvenoj mreži Iks (X).

Sijarto je reagovao na pisanje američkog lista navodeći da su to laži i da je sve usmereno na podršku opozicionoj stranci Tisa Petera Mađara (Magyar) pred parlamentarne izbore u Mađarskoj, zakazane u aprilu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com