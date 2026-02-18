Vatikan odbio da učestvuje u Trampovom Odboru za mir

Vatikan neće biti član inicijative Odbor za mir koji osniva predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp, izjavio je kardinal Pjetro Parolin, najviši diplomatski zvaničnik te teritorije.

Parolin je to izjavio juče i dodao da bi rešavanje kriznih situacija u svetu, što Odbor mira planira da radi, treba da vode Ujedinjene nacije (UN), prenosi agencija Rojters (Reuters).

Sveta stolica „neće učestvovati u Odboru za mir zbog njegove posebne prirode, koja očigledno nije karakteristična za druge države“, rekao je Parolin.

On je dodao da je jedna od briga da „na međunarodnom nivou pre svega UN treba da upravlja ovim kriznim situacijama“, kao i da Vatikan na tome insistira.

Poglavar rimokatoličke crkve Papa Lav XIV dobio je poziv da se priključi odboru u januaru.

Odbor bi, kako je naveo Tramp, trebalo da nadgleda privremenu upravu Pojasom Gaze, nakon primirja koje je sa Izraelom postignuto u oktobru prošle godine, kojim je okončan rat.

Tramp je potom rekao da će odbor, sa njim kao predsednikom, biti proširen kako bi se bavio i drugim globalnim sukobima.

On će održati svoj prvi sastanak u Vašingtonu sutra, na kom bi trebalo da se razgovara o obnovi Gaze.

Italija i Evropska unija (EU) saopštile su da njihovi predstavnici planiraju da pregovorima prisustvuju kao posmatrači.

Mnogi stručnjaci za ljudska prava tvrde da bi Trampovo nadgledanje odbora za nadzor poslova strane teritorije ličilo na kolonijalnu strukturu, a odbor je već kritikovan jer u njemu nema nijednog palestinskog člana.

Zemlje sveta su oprezno reagovale na Trampov poziv, a stručnjaci su zabrinuti da bi odbor mogao da potkopa UN.

Neki od bliskoistočnih saveznika Vašingtona su se pridružili, a zapadni saveznici su za sada ostali po strani.

(Beta)

