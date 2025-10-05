Vatrogasci spasili deset osoba iz opština pod vanrednim stanjem

Vatrogasci-spasioci su evakuisali deset osoba u opštinama u centralnoj i jugoistočnoj Srbiji u kojima je proglašeno vanredno stanje zbog jakih padavina, izjavio je danas pomoćnik načelnika Uprave za Vatrogasne-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Miloš Milenković.

On je za RTS naveo da su od početka oktobra zbog ekstremnih vremenskih uslova imali ukupno 24 intervencije, u kojima je učestvovalo 84 vatrogasaca-spasilaca sa 33 vozila i sedam pumpi.

Milenković je kazao da su uglavnom u pitanju bila uklanjanja stabala koje su oborili snežni nanosi, pražnjenje vode iz poplavljenih podruma, ali i da su spasili grupu dece koja je, na ekskurziji, zbog snega ostala zaglavljena u delu planine Divčibare.

Vanredno stanje trenutno je proglašeno u tri lokalne samouprave i delu opštine Arilje, ali Milenković nezvanično navodi i da će vanredna situacija verovatno biti proglašena i u opštini Lučani zbog problema u snabdevanju strujom.

„Nova Varoš, Priboj i Prijepolje takođe imaju poteškoće sa snabdevanjem električnom energijom, kao i Gornji Milanovac, Prokuplje, opština Merošina. Putni pravci su neprohodni u delu opštine Crna Trava, sve službe radi na normalizaciji, kao i u jednom delu planine Golija“, naveo je Milenković.

On je dodao i da je u najvećem delu Srbije normalizovano snabdevanje vodom, da nema opasnosti od izlivanja reka, a da od Republičkog hidrometeorološkog zavoda ima naznake da će doći do blagog rasta temperature u predstojećim danima.

(Beta)

