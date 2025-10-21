VD šefa UNMIK: Beograd i Priština da preduzmu mere protiv počinilaca napada u Banjskoj

Vršilac dužnosti šefa UNMIK-a Milbert Dongđon Šin pozvao je danas vlasti u Beogradu i Prištini da preduzmu „transparentne i efikasne mere“ da se pravdi privedu počinioci „ozbiljnog bezbednosnog incidenta“ u Banjskoj 2023. godine.

Šin je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku o novom šestomesečnom izveštaju generalnog sekretara UN Antonija Gutereša o radu Misije UN na Kosovu od 16. marta do 15. septembra naveo da Beograd i Priština treba da kroz saradnju kroz zajednički dogovorene mehanizme pronađu odgovorne i za prošlogodišnji napad na kanalu Ibar-Lepenac.

On je pozdravio sastanak radne grupe o nestalima u julu, kao i održavanje sastanaka o dijalogu u junu i septembru između Beograda i Prištine u Briselu, i pozvao obe strane da izbegnu poteze koji mogu da ugroze međusobno poverenje.

Šin je ohrabrio obe strane da se pitanjima bave „konstruktivno i u dobroj veri u okviru dijaloga“ pod vođstvom specijalnog izaslanika EU Petera Sorensena i u skladu sa postojećim obavezama.

Dodao je da bi puno sprovođenje kosovskog zakona o strancima i zakona o vozilima od 1. novembra moglo da manjinskim zajednicama napravi administrativne probleme u pristupu osnovnim pravima i uslugama, uključujući zdravstvo, obrazovanje i zapošljavanje.

„Sada je trenutak da se obnove napori na rešavanju ovih problema“, rekao je Šin, i naveo da postoji zabrinutost zbog mogućeg uticaja zatvaranja srpskih institucija na zdravstvo, obrazovanje i kulturu.

Šin je izrazio zabrinutost izazvanom hapšenjem zbog prikazivanja kulturnih, nacionalnih ili verskih simbola, naglašavamo potrebu da se poštuje postojeći pravni okvir na Kosovu i nađe prava ravnoteža u zaštiti slobodu izražavanja i sprečavanja izazivanja mržnje i nasilja, kao i zbog pritisaka na civilno društvo, slobodu medija i slobodu izražavanja.

On je uputio poziv Srbima da se vrate u kosovske institucije, i izrazio punu podršku UN instituciji ombudsmana Kosova, i pozvao skupštinu Kosova da što pre izabere ombudsmana i njegove zamenike.

Đurić na sednici SB UN: Kurti poništava napredak ostvaren u vreme prvog Trampovog mandata

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić je danas u Njujorku, na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN), optužio vlast u Prištini da vodi rat protiv kosovskih Srba sa ciljem da ih protera, da sabotira briselski dijalog i da poništava teško ostvaren napredak iz vremena prvog mandata predsednika SAD Donalda Trampa.

Na sednici SB UN, na kojoj se razmatra novi izveštaj generalnog sekretara UN Antonija Gutereša o radu Misije UN na Kosovu (UNMIK), Đurić je rekao da Srbija uprkos tome ostaje posvećena dijalogu sa Prištinom pod okriljem Evropske unije (EU) i da veruje da je u budućnosti moguće srpsko-albansko prijateljstvo.

„Srbija je više puta upozorila da se mir ne može graditi naoružavanjem jedne strane i zanemarivanjem zabrinutosti druge strane. To poništava teško ostvaren napredak iz vremena prvog mandata predsednika Trampa, koji je podstakao nadu u regionalnu stabilnost i partnerstvo“, kazao je Đurić.

Na sednici na kojoj se razmatra Guterešov izveštaj za period od 16. marta do 15. septembra 2025. godine, Đurić je naveo da vlast premijera Kosova Aljbina Kurtija vrši „etnički motivisane napade, sistematski progon, proizvoljna hapšenja i nekontrolisano nasilje“.

„To je direktan izazov principima na kojima su zasnovane UN. U tom kontekstu, Srbija pozdravlja izveštaj generalnog sekretara kao skroman, ali značajan korak napred ka realnijem sagledavanju situacije na Kosovu i Metohiji“, dodao je Đurić.

Šef srpske diplomatije je rekao da Beograd „duboko ceni“ ulogu UNMIK-a, ali je dodao da Guterešov izveštaj „ne održava u potpunosti razmere tragedije koja se svakodnevno odvija“ na Kosovu.

„To nije apstraktna kriza, već uništavanje ljudskih života. Etnički motivisani napadi su postali rutina. Ako ste Srbin, nikakva mladost, nevinost i ranjivost vas ne štite, vi ste obeleženi samo zato što postojite. To sistematsko uskraćivanje prava nije problem samo srpskog naroda, nego je i moralni neuspeh međunarodne zajednice“, kazao je Đurić.

Počela sednica Saveta bezbednosti UN o Kosovu

Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN), na kojoj se raspravlja o novom izveštaju generalnog sekretara UN Antonija Gutereša (Antonio Guterres) o radu Misije UN na Kosovu (UNMIK), počela je danas u Njujorku.

Guterešov izveštaj za period od 16. marta do 15. septembra 2025. na sednici će predstaviti vršilac dužnosti šefa UNMIK-a Milbert Dongjon Šin (Dongjoon Shin).

I Srbiju i Kosovo na sednici predstavljaju ministri spoljnih poslova, Marko Đurić i Donika Gervala-Švarc.

Gutereš je u izveštaju, između ostalog, naveo da su kosovske vlasti nastavile da zatvaraju i da preuzimaju kontrolu nad institucijama kojima upravlja Srbija, uključujući Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnu službu za zapošljavanje u Leposaviću, kao i regionalna preduzeća za vodosnabdevanje u Severnoj Mitrovici i Zubinom Potoku i Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Zatvaranje tih institucija kritikovali su i Beograd i međunarodni akteri, uključujući Evropsku uniju i UN. UNMIK je 14. septembra izrazio zabrinutost zbog tih poteza Prištine i ponovio poziv da sva otvorena pitanja budu rešavana u okviru briselskog dijaloga.

Od usvajanja Rezolucije 1244 SB UN, 10. juna 1999. godine, to telo je do 2018. o Kosovu raspravljalo četiri puta godišnje. U 2019. su bile tri sednice SB UN o Kosovu, dok se od 2020. održavaju po dve sednice godišnje, u aprilu i oktobru.

(Beta)

