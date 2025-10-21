Veber (EPP): Procena statusa SNS u EPP u toku, razgovori i u Briselu tokom ove nedelje

Predsednik Evropske narodne partije (EPP) Manfred Veber (Weber) izjavio je danas da je procena statusa Srpske napredne stranke (SNS) unutar te grupacije i dalje u toku, kao i da će se o tome ove nedelje razgovarati i u Briselu.

„Mi počinjemo proces, gledamo šta se dešava u Srbiji. Ove nedelje smo imali sastanke sa učesnicima političkog života, civilnim društvom. Ovo je dobar početak, mi slušamo i brinemo o situaciji u Srbiji. Imali smo duge i intenzivne razgovore sa njima, a onda je na redu i razgovor sa predstavnicima stranke u Briselu“, rekao je on za N1.

Veber je dodao da na trenutnu situaciju gleda kao na „ozbiljnu i hitnu stvar“, ali da ne može da komentariše proces koji je i dalje u toku.

„Generalna sekretarka stranke i potpredsednici se bave ovim i oni će onda izvestiti Predsedništvo EPP. Dakle, proces je započeo i smatram ga veoma ozbiljnim“, naveo je on.

Veber je, o predloženoj rezoluciji Evropskog parlamenta (EP) o Srbiji, rekao da je stav EPP po tom pitanju poznat.

„Što se tiče rezolucije znate da je naš stav – odbrana vladavine prava i proevropskog pristupa. Siguran sam da će se naći dobar balansirani pristup i što se tiče vaše zemlje (Srbije) i što se tiče onog što ovaj parlament očekuje od vaše zemlje“, zaključio je Veber.

(Beta)

