Veber: Evropska narodna partija će uskoro raspravljati o članstvu SNS

Budućnost Srpske napredne stranke (SNS) u Evropskoj narodnoj partiji (EPP), u kojoj ima status pridruženog člana, biće narednih dana predmet rasprave unutar te najveće grupe u Evropskom parlamentu, izjavio je njen predsednik Manfred Veber danas u Strazburu.

Pred plenarnu sednicu Evropskog parlamenta, na kojoj će jedna od tačaka biti i rasprava na temu „Talas nasilja i kontinuirana upotreba sile nad demonstrantima u Srbiji“, Veber je novinarima rekao da EPP pažljivo prati situaciju i razvoj događaja u Srbiji, prenosi televizija N1.

„O tome u EPP postoje podeljena mišljenja. Svesni smo razvoja događaja, vidimo snimke iz Srbije. Evropska narodna partija nije slepa na dešavanja u Srbiji. Lideri su počeli da nadgledaju (predsednika Srbije Aleksandra) Vučića i SNS i o tome će raspravljati narednih dana“, naveo je Veber.

Veber je negirao navode da je Vučiću zabranjeno da dođe na samit EPP u Valensiji, navodeći da su pozvani svi lideri, i članica i pridruženih članica te grupe koja okuplja konzervativne i demohrišćanske stranke.

„Vučić je odlučio da ne dođe“, dodao je Veber.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com