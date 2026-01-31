Veber: Prioriteti EPP demografija i konkurentnost

Predsednik Evropske narodne partije (EPP) Manfred Veber izjavio je danas da su glavne teme zagrebačkog skupa te najveće evropske političke grupacije bili demografski problemi i jačanje konkurentnosti.

„Prioritet za 2026. je konkurentnost, ali ne samo iz tehničke perspektive, nego i konkurentnost koja je vezana uz trošak života. Šta to znači za građane? Moramo evropske politike vratiti u realan život naših građana“, rekao je Veber posle skupa u zagrebačkom hotelu „Westin“ na završnoj, zajedničkoj konferenciji za novinare sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem.

On je podsetio da je donet posebni dokument EPP o demografskim promenama, što je, kako je dodao, strateško pitanje za EU, koja se suočava sa sve starijim stanovništvom.

Veber je ukazao na važnost bezbednosti, budući da se Evropa nalazi u „istorijskom trenutku“, ocenivši da je ključno pitanje „da li je Evropa danas spremna za taj istorijski trenutak“, prenela je agencija Hina.

Spominjući Lisabonski ugovor na kom danas počiva EU, lider EPP je rekao da on sadrži članak 42.7, koji govori o solidarnosti u slučaju agresije.

„Članak 5. NATO je slabiji od naše formulacije iz Lisabonskog ugovora. Ali još nemamo jasan plan šta taj članak (42.7) znači u praksi“, dodao je Veber.

Na pitanje novinara o ranijoj ponudi francuskog predsednika Emanuela Makrona o nekoj vrsti nuklearnog štita za Evropu, Veber je odgovorio da treba razmotriti kako se ta mogućnost može iskoristiti za jačanje evropske bezbednosti.

„Uz događaje vezane uz SAD i činjenicu da Francuska nudi tu mogućnost za jačanje evropske bezbednosti, reč je o velikodušnoj ponudi i moramo razmotriti kako se ta mogućnost može iskoristiti za jačanje evropske bezbednosti“, zaključio je Veber.

Premijer Hrvatske i predsednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Andrej Plenković izjavio je da tektonske promene u transatlantskim odnosima, ratovi, sukobi, migracije i terorizam zahtevaju od EU „što brže i snažnije pozicioniranje“.

„Stav Hrvatske je da moramo činiti napore da taj zajednički stav EU bude što više stav 27, a ako to nije 27, što se događa u poslednjih nekoliko godina, da bude bar 26, a ne puno ispod toga i da proces donošenja odluka bude brži nego što je danas“, rekao je Plenković.

On je ponovio da se zalaže za nastavak dijaloga sa SAD bez obzira na „tenzije“ u poslednje vreme.

„Treba tražiti puteve oko tema u kojima se slažemo i davati zajednički doprinos miru i bezbednosti“, dodao je premijer.

Jedna od tema sastanka je bio i rat u Ukrajini, pa je još jednom istaknuta podrška Kijevu.

Plenković je rekao da je, kao doprinos raspravi, predložena deklaracija o demografskoj obnovi Evrope kao strateškom imperativu.

„Bez demografske revitalizacije nema konkurentnosti, bez održivog stanovanja nema jačanja mladih porodica, a bez nezavisne evergetske politike nema ni suverene EU“, rekao je Plenković.

Više od 20 evropskih lidera, među kojima i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, okupilo se juče u Zagrebu na dvodnevnom neformalnom sastanku EPP.

Na skupu su bili i predsednica Evropskog parlamenta (EP) Roberta Mecola, nemački kancelar Fridrih Merc, italijanski šef diplomatije Antonio Tajani i poljski premijer Donald Tusk, kao i predstavnici opozicije iz te političke grupacije iz Španije, Francuske i Slovenije.

Reč je o događaju koji EPP po pravilu organizuje jednom godišnje radi okupljanja lidera iz porodice te stranke, koja vodi dve od tri glavne institucije EU – Komisiju i Parlament.

(Beta)

