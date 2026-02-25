Veče sećanja na novinara Teofila Pančića sutra u Parobrodu

Veče posvećeno dugogodišnjem novinaru nedeljnika "Vreme" i piscu Teofilu Pančiću (1965-2025) počeće sutra u 18 časova u Ustanovi kulture "Parobrod" u Beogrdu.

O Pančiću će govoriti novinarka nedeljnika „Vreme“ Jelena Jorgačević, filozof Ivan Milenković i urednik u izdavačkoj kući „Čarobna knjiga“ Nikola Petaković.

„Naslednik misli Veselka Tanžere, Igora Mandića, Bogdana Tirnanića, (oštro)umni kritičar, ponajviše krležijanske barokne strasti, buke i gneva u svojim kolumnama, umeo je i da nasmeje svoje čitaoce“, piše u najavi skupa.

Pančić je umro u februaru prošle godine posle duge i teške bolesti.

Rođen u Skoplju 1965. godine, a stalni kolumnista nedeljnika „Vremena“ postao je 1993.

Autor je dvadesetak knjiga, mahom zbirki eseja, među kojima se izdvajaju „Urbani bušmani“, „Čuvari bengalske vatre“, „Osobeni znaci“, a 2014. godine objavio je kratki roman „39 dana juna“.

Dobitnik je mnogih nagrada, među kojima su novinarska priznanja „Jug Grizelj“ i „Srđan Aleksić“.

(Beta)

