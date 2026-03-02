Večeras prvi let iz Dubaija za Beograd posle obustave letova

Prvi let iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ka Srbiji, posle obustave letova zbog tenzija na Bliskom istoku, trebalo bi da bude večeras u 23.20 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 20.20 po srednjeevropskom vremenu na relaciji Dubai-Beograd, navodi se sajtu Dubai Erports (Dubai Airports).

Planirano je da avion Boeing 737 Max 8 avioprevoznika Fly Dubai, kapaciteta 162 do 200 putnika, sleti na u Beogradski aerodrom u 3.40 sati iza ponoći po srednjeevropskom vremenu, navodi se na sajtu aerodroma „Nikola Tesla“ u Beogradu.

Aviokompanija iz Dubaija „Emirejts“ (Emirates) saopštila je ranije da će večeras započeti saobraćaj izvođenjem ograničenog broja letova.

„Prioritet imaju putnici sa ranijim rezervacijama, a one koji su ponovo raspoređeni na ove ograničene letove, Emirejts će direktno kontaktirati“, navodi se u saopštenju kompanije.

Avioprevoznik je uputio apel putnicima da „ne dolaze na aerodrom ukoliko nisu obavešteni“.

Kompanija je dodala da „svi ostali letovi ostaju obustavljeni do daljeg“.

(Beta)

