Večernje novosti: Elektronski na bolovanju – već 55.000 pacijenata

Nikola Radman iz Ministarstva zdravlja je kazao da e – bolovanje dobro funkcioniše iako su lekari u procesu uhodavanja a mnogi poslodavci nisu otvorlli nalog na sistemu E – uprave.
Najviše iskustva sa e-bolovanjem imaju u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu gde je ovaj format ranije zaživeo u formi pilot projekta pa ukupan broj elektronskih bolovanja od početka pilot projekta premašuje 140.000.
Prema Radmanovim rečima, u ovom sistemu trenutno radi 4.600 lekara.
(Beta)
