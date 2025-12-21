Veći deo San Franciska ponovo ima struju

Struju od jutros ponovo ima većina od 130.000 domova i preduzeća u San Francisku gde je struja nestala u subotu što je izazvalo velike poremećaje.

Kompanija Pacifik Gas end Elektrik (Pacific Gas and Electric Co.) saopštila je da su njene ekipe vratile struju za oko 110.000 kupaca do 7.00 po lokalnom vremenu i da rade na obnavljanju preostalih 21.000 u nekoliko naselja i manjih područja gradske zone San Franciska.

Kompanija je dodala da ne može da kaže kada će biti potpuno obnovljeno snabdevanje strujom.

„Šteta od požara u našoj trafostanici bila je značajna i obimna, a popravke i bezbedna obnova biće složeni“, navodi se u saopštenju kompanije za komunalne usluge.

Taj požar je doveo do nestanaka struje. Istraga o uzrocima požara i nestanka struje je i dalje u toku.

Kompanija je navela da je mobilisala dodatne inženjere i električare da pomognu u naporima za obnavljanje snabdevanja grada strujom.

„To je veoma složen plan rada i zahtevaće najveću pažnju da bi rad na tome bio bezbedan“, dodaje se u saopštenju u kojem se navodi da u požaru nije bilo povređenih.

Nestanak struje koji se dogodio oko 13.00 u subotu, ostavio je veliki deo severnog dela grada bez struje. Nestanak je nastavio i na kraju je obuhvatio jednu trećinu ukupnog broja korisnika.

Objave na društvenim mrežama i lokalni mediji izveštavali su o masovnom zatvaranju restorana i prodavnica i potpunom mraku na ulicama i to u subotu koja je pred Božić jedan od najprometnijih dana godine za kupovinu.

Zaglavio je i saobraćaj jer nisu radili semafori, te su vozila u centru grada stojala nepokretno u gužvi.

Odeljenje za vanredne situacije San Franciska je pozvalo stanovnike da izbegavaju nepotrebna putovanja, a vozače da staju na svakoj raskrsnici kao da imaju znak „Stop“ i propuštaju jedni druge po pravilu da prednost ima onaj ko dolazi sdesna.

Vejmo, operater taksija bez vozača, obustavio je svoje usluge. Mnogi video-snimci na društvenim mrežama prikazuju vozila Vejma koja su povećala opštu gužvu jer su se sa sva četiri upaljena migavca sama zaustavljala nasred ulica pred raskrsnicama jer njihovi kompjuteri „ne znaju“ šta drugo da urade pred semaforima koji najednom ne rade.

(Beta)

