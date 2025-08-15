Većina Amerikanaca nema poverenja u Trampa u vezi rata Rusije i Ukrajine

Pred današnji sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, više od polovine Amerikanaca nema poverenja u sposobnost predsednika Donalda Trampa da donosi odluke oko rata Rusije i Ukrajine, pokazalo je novo istraživanje.

Gotovo 60 odsto ispitanika u SAD, prema Centru za istraživanja Pju, reklo je ili „da nisu previše uvereni“ ili da nisu „nimalo uvereni“ da Tramp može da donosi „mudre odluke“ u vezi nasmrtonosnijeg sukoba u Evropi od Drugog svetskog rata.

Glasači demokrata imaju mnogo manje poverenja u Trampove sposobnosti za donošenje odluka od glasača demokrata, pokazalo je istraživanje koje je Pju radio ranije u avgustu, preneo je briselski portal Politiko.

Tramp je izgubio poverenje i među republikancima i 73 odsto ispitanih reklo je da su donekle ili veoma uvereni u njegovu sposobnost da se nosi s ratom prema 81 odsto u julu 2024.

U međuvremenu Bela kuća nastoji da ublaži očekivanja od samita na Aljasci i portparolka Kerolajn Levit sastanak je nazvala „vežbom slušanja“.

Ipak, Tramp je rekao da očekuje da će Putin shvatiti sastanak ozbiljno i zapretio Moskvi „teškim posledicama“ ako ruski predsednik ne pristane da preduzme korake za okončanje rata.

Tramp je ranije ove nedelje razgovarao sa evropskim liderima, uključujući ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, i rekao im da će Ukrajina biti deo svih razgovora o mogućim teritorijalnim ustupcima nakon što je prethodno nagovestio da bi svako primirje uključivalo „razmenu teritorija“.

Amerikanci su podeljeni i oko toga da li SAD imaju odgovornost da pomognu Ukrajini da se brani, pri čemu su demokrate sklonije da podrže američku pomoć toj zemlji, preneo je Politiko.

Međutim, manje od jednog na tri Amerikanca vidi rusko-ukrajinski rat kao veliku pretnju interesima SAD, što je veliki pad od 2022, kada je Rusija počela agresiju na susednu zemlju.

Istraživanje Centra Pju pokazalo je i da Amerikanci danas ređe nego u martu kažu da Tramp previše favorizuje Rusiju u ratu.

Ta promena je rezultat činjenice da je Tramp poslednjih meseci promenio stav o ratu i da u javnosti kritičkije govori o tom pitanju.

Istraživanje je obuhvatilo više od 3.500 odraslih Amerikanaca.

(Beta)

