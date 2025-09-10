Većina pacijenata zadovoljna rezultatima inovativne terapije

Rezultati istraživanja na temu stavova pacijenata o inovativnim terapijama pokazali su da više od 80 odsto ispitanika koji koriste takvu terapiju smatra da je to efikasan način lečenja, saopštilo je Udruženje pacijenata Srbije.

Direktor udruženja proizvođača inovativnih lekova „INOVIA“ Bojan Trkulja rekao je da je više od 16 odsto ispitanika imalo priliku da se leči inovativnim lekovima, a da je više od 80 odsto zadovoljno rezultatima.

„Kada su u pitanju inovativni lekovi koji su registrovani u Evropskoj Uniji, Srbija ima tek oko 10 odsto tih terapija, potrebno je povećati dostupnost“, izjavio je Trkulja na konferenciji za novinare u Pres centru UNS-a.

On je ocenio da je razlog to što ne postoji sistemsko rešenje za finansije inovativnih lekova i dodao da „samo jasna izdvojenost budžetskog sredstva može pomoći“.

Deo troškova nastalih usled korišćenja inovativne terapije pokriva Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO), u najvećoj meri troškove prevoza pacijenata, troškove prevoza pratilaca i smeštaja pacijenata, saopštili su sagovornici.

Predsednik Udruženja Savo Pilipović izjavio je da se istraživanje o inovativnim terapijama sprovodi četvrtu godinu zaredom.

„U ove četiri godine smo napredovali, najvažnija informacija iz ove ankete je da preko 80 odsto pacijenata zna svoja prava kada je u pitanju inovativna terapija“, rekao je Pilipović.

Naveo je da je problem ukoliko je pacijentu obezbeđena terapija, a koja mu nije lako dostupna.

„Žalili su se pacijenti iz okoline Leskovca da moraju da idu u Niš kako bi kupili kutiju leka, pacijentima nije lako da na taj način dolaze do lekova“, rekao je Pilipović.

Dodao je da veći broj pacijenata dobija informacije o inovativnoj terapiji od lekara (više od 22 odsto), drugih pacijenata (25 odsto) i od udruženja pacijenata (22 odsto).

Doktorka sa Instituta za onkologiju Tamara Ursulović smatra da je inovativna terapija promenila sudbinu pacijenata u Srbiji.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com