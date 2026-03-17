Većina u Skupštini Niša odbila predlog da odbornici raspravljaju o inicijativi roditelj-negovatelj

Većina u Skupštini Niša okupljena oko Srpske napredne stranke (SNS) odbila je danas predlog odbornika opozicije da se u dnevni red skupštinskog zasedanja uvrsti inicijativa o dodeli statusa roditelj-negovatelj roditeljima teško bolesne dece.

Inicijativom je predloženo da roditeljima teško bolesne dece bude obezbeđena materijalna podrška, radni staž i socijalno osiguranje.

Doktor Dragan Milić, kao šef istoimene odborničke grupe, podsetio je da je opozicija prošle jeseni takođe predlagala usvajanje inicijative o doodeli statusa roditelj-negovatelj jednom od roditelja koji neguje dete sa invaliditetom, ali da je i tada njihov predlog odbijen.

„Predsednik Skupštine Igor Novaković obećao je da će se naša inicijativa naći na dnenom redu ukoliko do 1. marta Narodna skupština ne usvoji Zakon roditelj-negovatelj. Skupština nije usvojila zakon, a naš predlog je ponovo odbijen“, kazao je Milić.

Odbornica grupe „Dr Dragan Milić“ Daliborka Miljković kazala je da je gradska Komisija za socijalna pitanja prošlog oktobra usvojila inicijativu roditelj-negovatelj, a da su za tu odluku glasali i članovi komisije iz Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije.

„Svi smo se složili da je to dobra odluka, da nije politička već odluka koja se tiče svih građana, pre svega roditelja koji brinu o bolesnoj deci. Međutim, u međuvremenu je stigao nalog ministarke Milice Đurđević Stamenkovski da odluka ne bude usvojena“, navela je Miljković.

Dodala je da je prekršen Poslovnik o radu Skupštine grada jer majci koja ima dva teško bolesna sina danas nije dozvoljeno da uđe u zgradu u kojoj je održana sednica iako je, po rečima odbornice, samo želela da se interesuje šta će biti sa inicijativom roditelj-negovatelj.

„Njoj nisu dozvolili ulazak u zgradu ljudi iz privatnog obezbeđenja iz Beograda, za koje ne znamo po kom osnovu su angažovani“, kazala je Miljković.

Odbornik Narodnog pokreta Srbije Đorđe Stanković kazao je da „nema razloga“ da Skupština Niša ne usvoji inicijativu roditelj-negovatelj jer su, po njegovim rečima, to već učinile druge lokalne samouprave.

„Kada u Narodnoj skupštini bude usvojen Zakon roditelj-negovatelj, on će biti stariji i onda će biti povučena gradska odluka, a do tada je potrebno da ona važi“, kazao je Stanković.

Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke Uroš Radulović rekao je da opozicija korisiti inicijativu roditelj-negovatelj „za sakupljanje jeftinih političkih poena“, a da ih suštinski to pitanje ne interesuje.

„U toku je izrada Zakona roditelj-negovatelj. Na tome rade tri ministarstva kako bi do juna taj zakon bio usvojen. Mi ćemo na osnovu tog zakona doneti odluku i opredeliti sredsva koja će grad obezbediti, pored onih koje će biti izdvajana iz republičkog budžeta“, rekao je Radulović.

Dodao je da predlog opozicije nije potpun jer sadrži samo iznos sredstava koja treba da dobiju roditelji bolesne dece, a ne i koliko roditelja ima.

Predsednik Skupštine Niša Igor Novaković rekao je da će se Zakon roditelj-negovatelj „vrlo brzo“ naći na dnevnom redu republičkog parlamenta.

(Beta)

