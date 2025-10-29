Velika Britanija će izdvojiti 2,5 miliona funti za Jamajku posle naleta uragana Melisa

Velika Britanija će pružiti hitnu finansijsku pomoć od 2,5 miliona funti (2,8 miliona evra) Jamajci, koju je u utorak pogodio uragan Melisa, najjača oluja u poslednjih gotovo 100 godina, saopštilo je danas tamošnje Ministarstvo spoljnih poslova.

Sredstva će biti iskorišćena za finansiranje hitnih zaliha, kao što su kompleti za skloništa, filteri za vodu i ćebad, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je osnovalo u utorak krizni centar za pružanje konzularne pomoći britanskim državljanima u regionu.

Humanitarno osoblje i tehnički stručnjaci – lekari, inženjeri i drugi, takođe su raspoređeni da koordinišu pomoć i osiguraju da se pomoć dostavlja što je brže moguće, navodi se u saopštenju.

Jamajka, bivša britanska kolonija, stekla je nezavisnost 1962. godine.

Britanski kralj Čarls Treći (Charles) i njegova supruga Kamila (Camilla) izrazili su duboku zabrinutost i tugu zbog katastrofalne štete na Jamajci i Karibima.

„Ta katastrofa podseća nas na hitnu potrebu da se vrati ravnoteža i harmonija prirode u korist svih onih čiji su životi i sredstva za život možda uništeni ovom tragedijom“, dodao je 76-godišnji monarh, poznat po svom ekološkom aktivizmu.

Kada je pogodio Jamajku u utorak, uragan Melisa je izjednačio rekord iz 1935. godine za najintenzivniji uragan na kopnu, prema analizi meteoroloških podataka američke Nacionalne uprave za okeane i atmosferu koju je sproveo AFP.

Taj rekord je držao uragan Dan rada (Labor Day) od 1935. godine, koji je opustošio Florida Kis (jugoistok SAD) sa vetrovima do gotovo 300 kilometara na sat i minimalnim atmosferskim pritiskom od 892 milibara.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com