Velika Britanija i Ukrajina potpisale plan sprovođenja Stogodišnjeg partnerstva u razvoju odbrane

Ministri odbrane Ukrajine i Velike Britanije Denis Šmihalj i Džon Hili (John Healey) su danas u Kijevu potpisali su plan sprovođenja „Stogodišnjeg partnerstva“ u razvoju odbrane 2026. godine, prenela je ukrajinska novinska agencija Ukrinform.

„Ovo je važan korak ka sprovođenju velikih projekata koje omogućava Stogodišnji sporazum o partnerstvu Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva“, rekao je Šmihalj.

„Sporazum o stogodišnjem partnerstvu Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske“ zvanično je stupio na snagu 15. oktobra 2025. godine, na sastanku u Londonu.

Šmihalj je rekao da je zajedno sa predstavnicima obaveštajnog sektora i Generalštaba Oružanih snaga obavestio Hilija o posledicama masovnog kombinovanog napada Rusije na Ukrajinu prošle noći.

Zato „jačanje protiv-vazduhoplovne odbrane i obezbeđivanje dovoljne zalihe municije za nju ostaju ključni prioriteti“, rekao je Šmihalj.

Po njegovim rečima, „Ujedinjeno Kraljevstvo je već dalo značajan doprinos jačanju naše sposobnosti da odbijemo ruski teror“.

Počev od februara, najavio je Šmihalj, „dostići ćemo proizvodnju 1.000 dronova-presretača ‘Oktopus’ mesečno“.

„Oktopus-100“ je nova klasa jeftinih dronova-presretača koje je razvila Ukrajina da bi se suprotstavila ruskim udarnim bespilotnim letelicama dugog dometa poput „Šaheda-136/Geran-2“. Ta letelica je prešla put od prototipa testiranog na bojnom polju, do masovne proizvodnje širom Ukrajine i Velike Britanije.

Šmihalj i Hili su razgovarali i o mogućnostima za zajedničke strateške industrijske projekte u oblasti protiv-vazduhoplovne odbrane i oružja dugog dometa, o izgledima za lokalizaciju proizvodnje švedskih aviona „Gripen“ koji uključuju tehnologije britanskih kompanija, o jačanju zaštite ukrajinske teritorije na moru i pripremama za sastanak Kontakt grupe za odbranu Ukrajine zakazan za februar.

