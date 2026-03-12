Velika Britanija poklonila Kosovu policijska vozila i dronove

Velika Britanija je poklonila Kosovskoj policiji dva vozila i 16 dronova sa opremom, ukupne vrednosti oko 153.000 evra, saopšteno je.

Sporazum o donaciji potpisali su predstavnici ambasade Velike Britanije u Prištini i Odeljenja pogranične policije Kosova.

Poklonjena oprema biće korišćena u policijskim operacijama, uključujući identifikaciju, za praćenje i lociranje vozila i sumnjivih osoba.

Navodi se da će specijalizovana oprema „posebno doprineti radu jedinica pogranične policije u sprečavanju prekograničnog kriminala, krijumčarenja i ilegalnih migracija“, kao i daljoj profesionalizaciji rada policije.

