Sredstva britanskog Fonda za integrisanu bezbednost (ISF) namenjena Zapadnom Balkanu smanjena su sa 40 miliona funti prošle godine na 24 miliona za period 2025. i 2026. godine.
ISF se bavi pretnjama najvišeg prioriteta po nacionalnu bezbednost Velike Britanije, u toj zemlji i inostranstvu.
Starmer je nedavno opisao Zapadni Balkan kao „mesto gde se bezbednost Evrope stavlja na probu“.
Prošlogodišnja sredstva ISF su delimično iskorišćena za suprotstavljanje i reagovanje na sajber napade na Balkanu i za jačanje demokratskih institucija i nezavisnih medija, a njihovo smanjenje se smatra posledicom Starmerove politike smanjenja zvanične razvojne pomoći (ODA) za zemlje sa niskim i srednjim prosečnim prihodima.
Iznos ODA namenjen Zapadnom Balkanu u okviru ISF smanjen je sa 31,91 miliona funti u periodu 2024-25. na 17 miliona funti za period 2025-2026. godine.
Bivša Starmerova saradnica Emili Tornberi (Emily Thornberry) izjavila je da je „sasvim jasno da je Zapadni Balkan na prvoj liniji borbe protiv ruskih dezinformacija i mešanja“.
„Veoma sam ponosna na rad koji Velika Britanija obavlja da ih podrži u toj borbi – za njihovu bezbednost i bezbednost cele Evrope. Potrebno je više rada da se podrže nezavisni mediji, a ne manje. Ljudi su željni da saznaju istinu i veoma je teško pronaći je“, dodala je ona.
Portparol vlade izjavio je da „brojke u izveštaju predstavljaju samo jedan deo ukupnih investicija Velike Britanije na Zapadnom Balkanu po pitanjima kao što su organizovani kriminal i neprijateljske državne aktivnosti“.
„ISF je osmišljen da se prilagodi najnovijim prioritetima nacionalne bezbednosti i često finansira kratkoročne projekte, što znači da je prirodno da se odluke o potrošnji vremenom menjaju“, dodaje on.
(Beta)
