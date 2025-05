Velika Britanija: Zabrana prodaje e-cigareta za jednokratnu upotrebu

Prodaja elektronskih cigareta za jednokratnu upotrebu, popularnih među mladima, od sutra će biti zabranjena u Velikoj Britaniji, a to je već na snazi u Belgiji i Francuskoj.

„Predugo su e-cigarete za jednokratnu upotrebu prljale naše ulice i navlačile našu decu na nikotin“, rekla je ministarka za životnu sredinu Meri Krej na današnji Svetski dan bez duvanskog dima.

Prodaja i besplatna podela ovih jeftinih, raznobojnih, jednokratnih e-cigareta slatkih ukusa, popularnih među mladima i dostupnih u zemlji od 2021. godine, sada su zabranjeni.

Kazna za kršenje zabrane biće 200 funti (238 evra), a onima koji više puta budu kršili zabranu preti kazna do dve godine zatvora.

Uvođenje zabrane je pokrenula prethodna, konzervativna vlada.

Do 2024, skoro pet miliona ovih „pafova“ bacalo se svake nedelje, prema udruženju Material Focus. To znači i više od 40 tona litijuma godišnje, dovoljno za pogon 5.000 električnih vozila, navodi ova nevladina organizacija.

Bačene elektronske cigarete predstavljaju i opasnost od požara.

Po udruženju „Action on Smoking and Health“, 11 odsto odraslih u Velikoj Britaniji, ili 5,6 miliona ljudi, koristi „vejp“. Među decom od 11 do 17 godina njih je 18 odsto ili oko 980.000.

E-cigarete ne proizvode katran ili ugljen-monoksid, dve od najštetnijih komponenti duvanskog dima, ali sadrže nikotin, te i one izazivaju zavisnost.

Najava zabrane već je dovela do smanjenja upotrebe „pafova“. Procenat korisnika u grupi od 18 do 24 godine opao je sa 52 odsto u 2024. na 40 odsto u 2025. godini, podaci su nevladine organizacije.

Francuska i Belgija su prve u Evropi ove godine zabranile prodaju e-cigareta za jednokratnu upotrebu.

(Beta)

