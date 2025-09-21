Velika Britanija zvanično priznala nezavisnost Palestine

Premijer Velike Britanije Kir Starmer (Keir) danas je zvanično potvrdio da ta zemlja formalno priznaje nezavisnost palestinske države.

To su uradile i Kanada i Australija, uprkos protivljenju Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Izraela, a Starmer je izjavio da je cilj tog poteza „da oživi nadu u mir za Palestince i Izraelce“.

On je taj potez najavio u julu ove godine, kada je rekao da će to uraditi ukoliko Izrael ne pristane na prekid vatre u Pojasu Gaze, ne dozvoli Ujedinjenim nacijama (UN) da dopreme pomoć i ne preduzme druge korake ka dugoročnom miru.

Britansko priznanje palestinske države dolazi nekoliko dana nakon posete predsednika SAD Donalda Trampa (Trump) Londonu, koji je tada izjavio da se sa Starmerom „ne slaže po tom pitanju“.

Kritičari priznanja, među kojima je i premijer Izraela Benjamin Netanjahu, tvrde da ono nagrađuje terorizam i rad militantne islamističke grupe Hamas, odnosno da je nemoralno, kao i da predstavlja prazan gest, imajući u vidu da Palestinci naseljavaju dve teritorije – okupiranu Zapadnu obalu i Pojas Gaze.

Starmer je insistirao na tome da Hamas neće imati nikakvu ulogu u budućnosti u upravljanju palestinskim narodom i da mora da oslobodi izraelske taoce koje još uvek drži od napada 7. oktobra 2023. godine, kojim je otpočeo rat u Pojasu Gaze.

Šef Palestinske misije u Velikoj Britaniji Husam Zamlot rekao je da bi priznanje „ispravilo nepravdu iz kolonijalne ere“, imajući u vidu da je London kontrolisao prostore koji se danas smatraju Palestinom tokom Prvog svetskog rata, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

„Današnje pitanje je okončanje poricanja našeg postojanja koje je počelo pre 108 godina, 1917. godine. Mislim da bi danas britanski narod trebalo da slavi dan kada se istorija ispravlja, kada se ispravljaju nepravde, kada počinje da se ispravlja priznanje nepravdi iz prošlosti“, rekao je on.

Velika Britanija je decenijama podržavala postojanje nezavisne palestinske države pored Izraela, ali je insistirala da priznanje mora da nastupi kao deo mirovnog plana za postizanje rešenja o dve države.

Starmerov zamenik Dejvid Lemi (David Lammy), koji će predstavljati Veliku Britaniju na zasedanju Generalne skupštine UN, gde odluka o priznanju treba da se ozvaniči, rekao je da London „radi na reformi Palestinske uprave“.

„Moramo održati dve države za decu i Gaze i Zapadne obale i Istočnog Jerusalima“, izjavio je on.

Lemi je dodao da odluka o priznavanju palestinske države, ipak, ne znači da će „palestinska država nastati preko noći“.

Više od 140 zemalja već je preduzelo korake da prizna palestinsku državu, a odluke Francuske i Velike Britanije su naročito važne pošto su one članice Grupe sedam (G7) i Saveta bezbednosti UN.

(Beta)

