Veliki broj Beograđana u centru grada, iako nema zvaničnog dočeka Nove godine

Veliki broj Beograđana u novogodišnjoj noći nalazi se na centralnim gradskim ulicama, iako zvanične proslave Nove godine u organizaciji Grada nema.

Najveći broj ljudi tradicionalno je u centralnoj pešačkoj zoni – Knez Mihailovoj ulici, u kojoj su kafići i restorani iz kojih se čuje glasna muzika, uključujući i pojedine bašte, gotovo u potpunosti ispunjeni.

Za razliku od ostatka grada, u samom centru koji je bogatije okićen rasvetom, oseća se novogodišnji atmosfera, javlja reporter agencije Beta.

Beograđane i brojne strane turiste zabavljaju i pojedini trubački orkestri koji sviraju na nekoliko lokacija u centru grada.

Na samom Trgu republike ove godine nema novogodišnjeg koncerta, ali su postavljeni brojni štandovi sa novogodišnjim posluženjem i pićem – hranom, slatkišima i kuvanim vinom i rakijom, koji će, kako au rekli agenciji Beta, raditi do posle ponoći.

Nekoliko stotina okupljenih na Trgu do 21 čas je zabavljao i didžej koji je puštao muziku na bini, nakon čega je zvaničan deo manifestacije „Beogradska zima“ završen.

„Novogodišnji bazar“, postavljen na Trgu Nikole Pašića ispred Doma Narodne skupštine, na mestu na kome se mesecima nalazilo šatorsko naselje sa pristalicama vlasti, nešto posle 21 čas nije radio.

Prolaz građanima u tom delu grada je u potpunosti slobodan, izuzev dela Pionirskog parka koji je i dalje ograđen, a prisutno je i nekoliko vozila policije koja obezbeđuje taj prostor.

U saobraćaju u centru Beograda, kao i u javnom gradskom prevozu, nema većih gužvi.

(Beta)

