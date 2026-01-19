Veliki broj vernika u Nišu došao po osveštanu vodu

Građani Niša okupili su se u velikom broju u crkvama na području grada kako bi na Bogojavljenje prisustvovali liturgijama i uzeli osveštanu vodu.

Zbog velikog broja vernika u portama se nalaze cisterne niškog vodovoda sa pijaćom vodom koju će sveštenici osveštati i deliti građanima.

Veruje se da osveštana voda koja se uzima u crkvi za Bogojavljenje ima lekovita dejstva.

Danas će u Nišu po tradiciji biti organizovano i plivanje za Časni krst.

Opština Medijana organizuje u 12 sati plivanje za Časni krst na otvorenom bazenu Sportskog centra „Čair“, a opština Niška Banja u isto vreme organizuje tu manifestaciju na Nišavi kod izletišta Ada Ženeva.

