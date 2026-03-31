Veliki broj vozila policije i Žandarmerije parkiran kod Trga Republike u Beogradu

Policija koja interveniše na večerašnjem protestu u Beogradu, rasporedila je jake snage kod tržnog centra "Staklenac" na rubu Trga Republike i kod obližnjeg Doma Vojske, gde je parkirano dvadesetak njihovih vozila.

Kako javlja reporter agencije Beta, na tom potezu bilo je parkirano i 15-ak marica sa natpisom „Žandarmerija“ i desetak džipova bez policijskih oznaka.

Gotovo istovremeno, policija je obustavila i saobraćaj od dela raskrsnice koja vodi od Trga Republike do zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu, udaljenog 400 metara.

Obustavljen je i saobraćaj u delu Terazija od skretanja iz pravca Prizrenske ka Trgu Republike.

Demonstranti su okupljeni od zgrade Rektorata do Trga Republike gde ispred Narodnog pozorišta prave buku i povremeno skandiraju „Pumpaj!“, kao i parole protiv policije i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com